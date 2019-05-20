فيديو: الحوثيون يعلقون على قصف مكة

اتهمت مليشيات الحوثيين النظام السعودي بالكذب والادعاء ردا على الانباء التي راجت عن قصف المليشيات اليمنية المرتبطة بايران لمدينة مكة المكرمة المقدسة

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة (الحوثيين) يحيى سريع، الاثنين إنها "ليست المرة الأولى التي يدعي فيها النظام السعودي استهدافنا لمكة"، في محاولته لـ"حشد الدعم والتأييد لعدوانه الوحشي على شعبنا اليمني العظيم

واتهم المتحدث الرياض "باستغلال المكانة الدينية لمكة المكرمة في قلوب المسلمين وذلك لتحقيق أهداف ومخططات أعداء الأمة".

وكانت وسائل إعلام سعودية افادت إن الدفاعات الجوية تصدت، اليوم الاثنين، إلى صاروخين أطلقهما الحوثيون فوق مدينتي الطائف وجدة التابعتين لمنطقة مكة المكرمة.

اعتراض صاروخ فوق مطار جدة pic.twitter.com/ZfjxXVARQJ — خالد بن غنيم المرواني (@KAlmarwany) ٢٠ مايو ٢٠١٩



وقال نشطاء سعوديون على موقع "تويتر" إن أحد الصاروخين كان يستهدف مدينة مكة المكرمة، كما تداولوا مقاطع فيديو تظهر لحظة اعتراض صاروخ في الجزء الشمالي من محافظة الطائف.

وقال سريع : "أما بشأن عملياتنا العسكرية فنحن لا نتردد في الإعلان عنها، ولا نحتاج إلى أن ننتظر اجتهادات غير صحيحة أو ادعاءات باطلة تتحدث عن أهدافنا وتوقيت عملياتنا".