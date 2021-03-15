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فيديو: الرمال تغطي بكين

منشور 15 آذار / مارس 2021 - 10:17
فصل الربيع هو موسم العواصف الرملية في شمال الصين
فصل الربيع هو موسم العواصف الرملية في شمال الصين

ما ان تنفست الصين الصعداء من جراء تفشي فايروس كورنا، حتى بدأت تعيش كارثة جديدة عطلت مناحي حياتها الاقتصادية على الاقل، حيث اجتاحت عاصفة رملية، هي الأقوى منذ عشر سنوات، مناطق شمال البلاد دفعت السلطات لاعلان حالة الطوارئ خوفا من تفشي امراض اخرى نتيجة هذه الكائثة البيئية 

تحذير اللون الاصفر في الصين

 وأصدرت السلطات في بكين تحذيرا باللون الأصفر، كما حذرت من صعوبات شديدة في الرؤية وقد وصل التلوث في العاصمة الصينية إلى مستويات "خطيرة"، بعد أن جلبت الرياح الشديدة معها الرمال من شمال غرب البلاد.

واشارت هيئة الأرصاد الجوية الصينية صباح اليوم انها اطلقت تحذيرا باللون الأصفر، موضحة أن نحو 12 مقاطعة تأثرت بالفعل أو ستتأثر. وهذا يجعل العاصفة هي العاصفة الرملية الأقوى منذ عشر سنوات، كما أنها العاصفة التي تغطي أكبر مساحة.

وبحسب وسائل إعلام صينية، اضطرت مطارات بكين إلى إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية.

وفصل الربيع هو موسم العواصف الرملية في شمال الصين. وتحمل الرياح القوية معها الرمال والغبار الناعم من صحراء جوبي ومنغوليا إلى المناطق الصناعية التي تكون غالبا مرتفعة الضباب الدخاني وذات كثافة سكانية عالية.

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