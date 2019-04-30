فيديو: السجن لخليجية رقصت بملابس فاضة على ظهر سيارة

قضت محكمة بحرينية بالسجن لاسبوعين لفتاة الخليجية ظهرت ترقص بملابس فاضحة في الشوارع العامة

واتهمت المحكمة الشابة بالقيام بافعال فاضحة ومخلة للاداب في الشارع العام

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو انتشر بوسائل التواصل الاجتماعي وهي ترقص عبر فتحة سقف سيارة يقودها خليجي، وبرأت المحكمة صديقها من التهمة المسندة إليه.