السائق اتهم الشرطي بسب الملك سلمان

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو لعائلة سعودية هزات واهانت رجل امن سعودي عندما طلب اوراقهم الثبوتية

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، انه وأثناء قيام أحد رجال المرور بمهامه عند تقاطع جسر المنصور بالعاصمة المقدّسة، رصد مخالفة إحدى السيارات بالتوقف على ممر المشاة.

وعند قيام رجل المرور بالطلب من سائقها إبراز هويته لتسجيل المخالفة المرورية، رفض التجاوب وبادر برفع صوته عالياً بغوغائية، وقيام مرافقتيه؛ زوجته وابنته، بتسجيل كلامه موجهاً اتهامات باطلة لرجل الأمن، في محاولة لقلب حقيقة الموقف والتهديد باستخدامها في ابتزازه لثنيه عن توثيق المخالفة المرورية التي قام بارتكابها، وتمّ توقيف السائق المخالف ومرافقتيه لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.

وقال بطل الفيديو رجل الأمن الرقيب "مشعل": "الفيديو كان قبل يومين في أحد النقاط الأمنية بمكة، عندما ارتكب هذا الشخص مخالفة مرروية ورفض إبراز هويته، وبدأ بالتلفظ، والحمد لله تربينا على احترام الآخرين والتمسك بالحلم والصبر والحكمة؛ حيث أخبرنا المسؤولون والقيادات وحكومتنا بالالتزام بالآداب، ووضحوا لنا كيف نتعامل مع مثل هذه المواقف".

وأضاف: "كبير السن، والعقلية التي تتعامل معها كل شخص له ميزانه الخاص، وقد سلمت الحالة لمركز الشرطة، وبالنسبة لألفاظه العنصرية؛ فهي لا تعنيني، وكلنا لدينا وطنية بصرف النظر عن كل شيء، وكل القطاعات بالحج -ليس المرور وحده- يعملون باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله".