فيديو: السلطات اللبنانية تجبر ارملة سورية على هدم خيمتها

اجبرت سلطات الامن اللبنانية ارملة سورية على إزالة خيمتها في مخيم أبناء الريف قرب عرسال اللبنانية

وظهرت السيدة وتدعى "آمنة عبدالله الطالب" في مقطع فيديو تداولة نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تهدم جدار خيمتها الإسمنتي بالمطرقة، وناشدت في الوقت نفسه المنظمات الإنسانية لمساعدتها، في تأمين مأوى لها ولأطفالها.

وحذرت منظمات حقوقية من خطة لدى السلطات اللبنانية لهدم مساكن مؤقتة يقطنها لاجئون سوريون في عرسال، ما يهدد 15 ألف طفل بالبقاء من دون مأوى.

وقالت المنظمات في بيان "بالنسبة لطفل لا يأكل سوى القليل، ولا يذهب غالباً إلى المدرسة، فإن فقدانه مسكنه سيكون صادماً جداً"، مشيرة إلى أنه من شأن الهدم أن ينعكس على حياة نحو 15 ألف طفل.

ويعيش في لبنان نحو مليون ونصف المليون سوري، غالبيتهم العظمى في مخيمات عبر البلاد وخصوصاً في سهل البقاع المجاور لسوريا شرق البلاد.