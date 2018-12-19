فيديو: الطيران الاسرائيلي قتل طفلين فلسطينيين في غزة بحجة قصف حماس

أفاد المركز بسقوط 23 جريحا بين السكان المحليين في الضربة

نشر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بيتسلم" فيديو يظهر تداعيات غارة "تحذيرية" نفذها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة صيف 2018 وأودت بحياة ' طفلين فلسطينيين.

وأوضح "بيتسلم"، في تقرير نشره اليوم الأربعاء أن سلاح الجو الإسرائيلي أطلق يوم 14 يوليو الماضي عند الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي 4 صواريخ وصفها بالتحذيرية في إطار سياسة "اقرع السطح" على مبنى الكتيبة غير مكتمل البناء غرب مدينة غزة، وأعقب ذلك مباشرة إطلاق أربع قنابل.

وأشار المركز الحقوقي إلى أن الضربة نفذت ضمن جولة هجمات شنها الجيش في قطاع غزة وزعم الجيش أن المبنى المستهدف استخدمته حركة "حماس" للتدريبات بما في ذلك داخل نفق حفر تحت المبنى.

وأشار التقرير إلى أن "بيتسلم" أجرى تحقيقا مشتركا مع منظمة "Forensic Architecture" في الحادث وكذلك البيان الذي نشره الجيش على أثره، وذكر أن هذه العملية أسفرت عن مقتل الطفلين لؤي كحيل وأمير النمرة البالغين من العمر 14 عاما، اللذين صعدا إلى سطح المبنى المكون من 5 طوابق قبل ذلك بوقت قصير وجلسا على حافته، وقتلا بفعل "الصاروخ التحذيري" الأول.

وأفاد المركز بسقوط 23 جريحا بين السكان المحليين في الضربة مضيفا أن القصف تسبب كذلك بأضرار لمبان مجاورة كثيرة من بينها مسجد ومكتب وزارة الأوقاف ومركز للإسعاف الأولي تابع لوزارة الصحة و"قرية الفنون والحرف" المجاورة لمبنى الكتيبة.

واتهم "بيتسلم" الجيش الإسرائيلي بالتلاعب في الفيديو لإخفاء أدلة النتائج الفتاكة لهذه الغارة.