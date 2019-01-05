فيديو: العثور على مصنع متفجرات داعش في ليبيا

معملا كبيرا لصنع المتفجرات والعبوات الناسفة تابعا للخلايا الإرهابية

نشرت كتيبة "خالد بن الوليد" المشاركة في عملية "الكرامة" التي يشنها الجيش الوطني الليبي بقادة خليفة حفتر، صورا وفيديو يظهر معملا لتصنيع المتفجرات، قالت إنه تابع لتنظيم "داعش".

وأظهر الفيديو، الذي نشرته الكتيبة على صفحتها في فيسبوك "معملا كبيرا لصنع المتفجرات والعبوات الناسفة تابعا للخلايا الإرهابية التي تم القضاء عليها في الأيام الماضية قرب منطقة غدوة، ويحتوي المعمل على مواد كيميائية ومواد قابلة للانفجار وعبوات ناسفة قيد التجهيز".