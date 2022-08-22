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فيديو: الفنلنديات يرقصن تضامنا مع رئيسة الحكومة

منشور 22 آب / أغسطس 2022 - 04:39
واجهت رئيسة الوزراء انتقادات عندما انتشر مقطع فيديو تغني فيه وترقص
واجهت رئيسة الوزراء انتقادات عندما انتشر مقطع فيديو تغني فيه وترقص

تضامنا مع رئيسة الحكومة الفنلندية #سانا_مارين نشرت عشرات النساء الفنلنديات على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع رقص خاصة بهم بعد ان تعرضت لانتقادات بسبب مقطع مماثل.

انتشر هاشتاج "تضامن مع سانا"، مع فيديوهات النساء اللواتي كن يرقصن، ويستمتعن ، كما نشر بعض الرجال افلاما تؤيد رئيسة الحكومة متضامنين معها

 

وواجهت رئيسة الوزراء انتقادات عندما انتشر مقطع فيديو تغني فيه وترقص في حفل مع معارفها واصدقاءها  ومقطع آخر لها في غرفة لكبار الشخصيات في ناد مشهور في هلسنكي.

 

وسارعت المعارضة لاتهام رئيسة حكومة البلاد بتعاطي المخدرات ولكن مارين (36 عاما)، رفضت الاتهامات ودافعت عن نفسها بالقول إنها لم تفعل شيئًا سوى "الرقص والغناء وعناق أصدقائي وشرب الخمر".

 

 

وقالت مارين في مؤتمر صحفي: "لم أتعاط المخدرات قط في حياتي"، مضيفة أنها أجرت اختبارا للمخدرات، وأنه سيتم الإعلان عن نتائجه عندما يصبح متاحا لتبديد الادعاءات.

 

 


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