فيديو: الفنلنديات يرقصن تضامنا مع رئيسة الحكومة

تضامنا مع رئيسة الحكومة الفنلندية #سانا_مارين نشرت عشرات النساء الفنلنديات على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع رقص خاصة بهم بعد ان تعرضت لانتقادات بسبب مقطع مماثل.

انتشر هاشتاج "تضامن مع سانا"، مع فيديوهات النساء اللواتي كن يرقصن، ويستمتعن ، كما نشر بعض الرجال افلاما تؤيد رئيسة الحكومة متضامنين معها

"Flourgang!"



"Woo! This makes me feel so good!"



"Come test it!"



"I made a line!"



How fucking idiots do @Demarit and @MarinSanna think the Finnish people are?



Abroad, they don't even talk about this, but say the uproar was caused because "we got angry at a dancing woman". pic.twitter.com/jmb9aaFkGC — RESIST SDP PROPAGANDA (@AnterXYasa) August 22, 2022

وواجهت رئيسة الوزراء انتقادات عندما انتشر مقطع فيديو تغني فيه وترقص في حفل مع معارفها واصدقاءها ومقطع آخر لها في غرفة لكبار الشخصيات في ناد مشهور في هلسنكي.

I love this woman I hope she keeps dancing 💃 we need more young leaders in this world. She is human and enjoying life. #Finland #SannaMarin pic.twitter.com/0VJP3HOqYv — Justice_Queen (@RE_MarketWatch) August 21, 2022

وسارعت المعارضة لاتهام رئيسة حكومة البلاد بتعاطي المخدرات ولكن مارين (36 عاما)، رفضت الاتهامات ودافعت عن نفسها بالقول إنها لم تفعل شيئًا سوى "الرقص والغناء وعناق أصدقائي وشرب الخمر".

رئيسة وزراء فلندا في حفلة رقص ..وتتهمها المعارضة بتعاطي المخدرات مطالبة منها اجراء فحص طبي لتعاطي المخدرات.. هي نفت ذلك واعترفت بانها تعاطت الكحول فقط في حفلة الرقص pic.twitter.com/qf9JsNf17B — المستقبل لنا (@09_w5) August 22, 2022

وقالت مارين في مؤتمر صحفي: "لم أتعاط المخدرات قط في حياتي"، مضيفة أنها أجرت اختبارا للمخدرات، وأنه سيتم الإعلان عن نتائجه عندما يصبح متاحا لتبديد الادعاءات.