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فيديو.. القبض على أمير "داعش" في مصر

منشور 01 تمّوز / يوليو 2022 - 10:16
الجيش المصري
الجيش المصري

ألقت القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع اتحاد قبائل سيناء في مدينة بئر العبد القبض علي أمير تنظيم "داعش" بمنطقة بئر العبد شمال سيناء بمصر.

وألقى القبض على أمير داعش  وهو على قيد الحياة،  فيما قتل داعشيان آخران خلال الاشتباكات مع الجيش المصري واتحاد قبائل سيناء.

 

 

 

 

كلمات دالة:الجيش المصري

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