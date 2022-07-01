فيديو.. القبض على أمير "داعش" في مصر

ألقت القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع اتحاد قبائل سيناء في مدينة بئر العبد القبض علي أمير تنظيم "داعش" بمنطقة بئر العبد شمال سيناء بمصر.
وألقى القبض على أمير داعش وهو على قيد الحياة، فيما قتل داعشيان آخران خلال الاشتباكات مع الجيش المصري واتحاد قبائل سيناء.
Egyptian army troops in cooperation with the Tribes fighters captured a Senior Leader in IS-Sinai Terrorist Group in Bir Al-Abd, Northen Sinai. pic.twitter.com/HQkK2cN1ql— Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) July 1, 2022
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