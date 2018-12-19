فيديو: الكنيست يقرر طرد عائلات منفذي العمليات من الضفة والنواب العرب يحتجون

يتناقض مع القوانين الدولية، ويدخل في باب العقاب الجماعي

صادق الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بطرد عائلات منفذي العمليات.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن القانون ينص على تخويل القائد العسكري لمنطقة المركز في الجيش الإسرائيلي صلاحية طرد عائلة منفذ عملية أو حاول تنفيذ عملية من منطقة سكنها إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية خلال 7 أيام من موعد العملية.

وبادر إلى طرح هذا القانون عضو الكنيست موطي يوغيف، بدعم من رئيس حزبه، ووزير التعليم نفتالي بينيت.

وفي أول رد فعل فلسطيني، أشارت وكالة "وفا" الرسمية إلى أنه يتناقض مع القوانين الدولية، ويدخل في باب العقاب الجماعي.

وتأتي هذه المصادقة رغم انتقادات المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

يذكر أن المستشار القضائي للحكومة كان قد صرح الاثنين، بأنه يوجد مانع قضائي أمام الدفع بمشروع القانون، باعتبار أنه غير دستوري، حيث يمس بشكل خطير بالحقوق الدستورية لأبناء العائلات، ومن ضمنها الحق بالحرية والحق بالملكية، وشكك بإمكانية الدفاع عنه أمام المحكمة العليا، كما أشار إلى أن القانون قد يمس بإسرائيل على مستوى القانون الدولي.

ومن جهته، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في جلسة لكتلة "الليكود"، "إن طرد عائلات منفذي العمليات هو أداة ناجعة، والفائدة من القانون أكبر من أضراره".

وطرد رئيس الجلسة بالكنيست 3 نواب من القائمة العربية المشتركة، هم أحمد الطيبي وجمال زحالقة ومسعود غنايم، لاعتراضهم على مشروع " قانون طرد عائلات منفذي العمليات".

جاء ذلك بعد أن ندد الطيبي بالقانون المذكور، صارخا وسط الكنيست: "هذا قانون مجرمي حرب. بإمكانكم أن تقتلوا أو تحرقوا الأولاد أو أن تبعدوا العائلات، ولكن لا يمكنكم هزيمة الشعب الفلسطيني أبدا".