المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

فيديو: الكنيست يقرر طرد عائلات منفذي العمليات من الضفة والنواب العرب يحتجون

فيديو: الكنيست يقرر طرد عائلات منفذي العمليات من الضفة والنواب العرب يحتجون
2.5 5

اضف تعليق جديد

Avatar
 