فيديو: المصريون يردون على شائعة تحطم جسرهم الزجاجي

رد المصريون على الأنباء المتداولة حول انهيار الممشى الزجاجي لأعرض جسر في العالم،وقامو باختبار قوه هذا الجسر والمشي عليه امام عدسات المصورين

وقامت مجموعة من المصريين على هذه الخطوة بعد تداول صورة مزيفة، تقول إن الممشى انهار، ما نفاه المتحدث باسم رئاسة الوزراء في مصر.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، محور روض الفرج الذي يضم جسر (كوبري) تحيا مصر المعلق ويربط شرق القاهرة بغربها، ويمتد ليصل العاصمة بمحافظات الجمهورية المختلفة وصولا إلى محافظة مطروح في أقصى شمال غرب مصر، وستنتقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي ومطروح والعلمين، دون المرور بقلب القاهرة.