فيديو: الملك سلمان يتلقى وصية الوداع

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء الوصية الاخيرة للامير بندر بن عبدالعزيز لاخية ملك السعودية سلمان الذي تحدث عن مصير المملكة.

وظهر في مقطع الفيديو الذي تناقله الآلاف، وهو يقف إلى جوار سرير الأمير بند بن عبد العزيز، ليطمئن على صحته.

وخلال الزيارة طلب الأمير بندر من الملك سلمان أن يقترب أكثر، لكي يملي عليه ما وصف بـ"الوصية الأخيرة"، أو كما أطلقت تقارير صحفية عليها "وصية الوداع".

وأوصى الأمير الراحل، العاهل السعودي بضرورة "طاعة الله في السر والعلن، والحرص على الإسلام والمسلمين".ورد الملك سلمان على وصية الأمير بندر، قائلا "نحن دولة قامت على الإسلام".

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن وفاة الأمير بندر، الأحد الماضي

يشار إلى أن الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود من مواليد 1341هـ/ 1923م، هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشرة، ووالدته هي الأميرة بزة الثني.

​وشارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مراسم دفن عمه الأمير بندر، وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للأمير محمد وهو يقف بجوار المقبرة التي دفن بها الأمير بندر.

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