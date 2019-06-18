فيديو: النساء يطاردن اميرا سعوديا في مول بالرياض ظهر

احدث تواجد الامير عبد العزيز بن فهد، في مول "الرياض بارك" الواقع شمال العاصمة الرياض فوضى وتدافع بين مرتادي المكان

واظهرت مقاطع فيديو تسابق المتسوقين وخاصة النساء الى الامير لالتقاط صور سيلفي معه فيما تدخل أمن المول في بعض الأوقات لتخفيف الازدحام

والامير عبدالعزيز هو ابن الملك فهد شقيق الملك سلمان وكانت انباء تلاددت بشان اعتقاله والتهديد باغتياله، وقد نشر هو نفسه اكثر من مرة تحذير بوجود تهديد على حياته

وفي سبتمبر/ أيلول 2017، غاب الأمير عبد العزيز بن فهد، عن الظهور الإعلامي أو في المناسبات العامة، وتوقف عن التدوين في حسابه على موقع "تويتر"

وقام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، بزيارة الأمير عبد العزيز بن فهد، في منزله بمدينة الرياض، لتهنئته بالعودة من رحلة علاج لم تتضح بعد تفاصيلها ونتائجها.