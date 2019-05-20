فيديو: امطار غزيرة على الحرم المكي

منشور 20 أيّار / مايو 2019 - 08:51
شهدت ساحات الحرم المكي امطار رعدية غزيرة تسببت في تجمع المياة في صحن الحرم
شهدت ساحات الحرم المكي امطار رعدية غزيرة تسببت في تجمع المياة في صحن الحرم

شهدت ساحات الحرم المكي امطار رعدية غزيرة تسببت في تجمع المياة في صحن الحرم في الوقت الذي كان العمال المختصون يقومون بمحاولة عزل المياة وابعادها عن المصلين 

 

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