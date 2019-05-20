فيديو: امطار غزيرة على الحرم المكي

شهدت ساحات الحرم المكي امطار رعدية غزيرة تسببت في تجمع المياة في صحن الحرم في الوقت الذي كان العمال المختصون يقومون بمحاولة عزل المياة وابعادها عن المصلين

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هطول أمطار غزيرة على مكة pic.twitter.com/6KVLFXMIn5 — جريدة بيان الكويتية (@Bayan_kw) ٢٠ مايو ٢٠١٩