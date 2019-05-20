فيديو: امطار غزيرة على الحرم المكي

شهدت ساحات الحرم المكي امطار رعدية غزيرة تسببت في تجمع المياة في صحن الحرم في الوقت الذي كان العمال المختصون يقومون بمحاولة عزل المياة وابعادها عن المصلين
#امطار_الرياض— ابو ياسر (@ittihad1825) ٢٠ مايو ٢٠١٩
#مكه_الان
مَن يلوم القلب في حُب مگة
گنّه يلوٌم الأرض في حُب المطر❤️ pic.twitter.com/1sVYNHxdN2
فيديو|— جريدة بيان الكويتية (@Bayan_kw) ٢٠ مايو ٢٠١٩
هطول أمطار غزيرة على مكة pic.twitter.com/6KVLFXMIn5
فيديو:— هاشتاق السعودية (@HashKSA) ٢٠ مايو ٢٠١٩
رغم الحشود الهائلة.. شاهد سرعة عمليات تنظيف الحرم المكي من مياه الأمطار الغزيرة.
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.#مكة_الان pic.twitter.com/e5bqXTIWIn
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