فيديو: امير سعودي يرفض شرب القهوة التركية

رفض امير منطقة الرياض‎، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، شرب كوب من القهوة قدمه له شاب، بعد ان علم مصدر القهوة

واستقبل الامير كوب القهوة وتساءل عن مصدرها من مضيفه الذي ابلغه بان احدهم احضرها من تركيا خصيصا، فما كان من الامير الا ان اعاد الكوب ثانية ولم يكمل شربها.

وعلق الأمير عبدالله بن سلطان آل سعود على مقطع أمير الرياض ”أنا كمواطن سعودي اعلنها من اليوم مقاطع كل منتج من تركيا أو كُتب عليه تركيا أو حتى مر بجمارك تركيا“.