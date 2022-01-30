انفجار بسيارة رئيس "المجلس المحلي" بعفرين السورية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه يعود للتفجير وآثاره، يظهر تدمير سيارة مع وجود آثار للدماء.

وأشارت مواقع إخبارية سورية أن انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة رئيس ما يسمى "المجلس المحلي" في ناحية راجو بمقاطعة عفرين السورية بريف حلب الشمالي، وسط أنباء متضاربة عن مقتله هو وابنه.