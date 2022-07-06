فيديو: انفجار صندوق مفرقعات وسط عائلة تستمتع باستقلال اميركا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعائلة اميركية كانت تحتفل بعيد الاستقلال الذي يوافق الرابع من يوليو من كل عام ، الا ان الكارثة وقعت عندما طارت شرارة الى صندوق المفرقعات فبدأت الالعاب الصاروخية تتطاير في كل الاتجاهات

مقطع متداول لعائلة أمريكية تستمتع بعطلة يوم الاستقلال وخلال لعب أبنائهم بالألعاب النارية سقط الشرار في صندوق مليء بالمفرقعات..pic.twitter.com/IFvu5nysVZ — إياد الحمود (@Eyaaaad) July 6, 2022

وكان نحو 12 من افراد العائلة الاميركية يستجمون ويجلسون في فناء المنزل وكان بعضهم يحاول اطلاق الالعاب النارية الا ان شرارة وصلت الى الصندوق الكبير فهب افارد العائلة يتسابقون للاحتماء من اللهب