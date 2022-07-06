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فيديو: انفجار صندوق مفرقعات وسط عائلة تستمتع باستقلال اميركا

منشور 06 تمّوز / يوليو 2022 - 10:21
عيد الاستقلال الذي يوافق الرابع من يوليو من كل عام
عيد الاستقلال الذي يوافق الرابع من يوليو من كل عام

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعائلة اميركية كانت تحتفل بعيد الاستقلال الذي يوافق الرابع من يوليو من كل عام ، الا ان الكارثة وقعت عندما طارت شرارة الى صندوق المفرقعات فبدأت الالعاب الصاروخية تتطاير في كل الاتجاهات 

 

وكان نحو 12 من افراد العائلة الاميركية يستجمون ويجلسون في فناء المنزل وكان بعضهم يحاول اطلاق الالعاب النارية الا ان شرارة وصلت الى الصندوق الكبير فهب افارد العائلة يتسابقون للاحتماء من اللهب 

كلمات دالة:اميركااستقلال اميركا

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