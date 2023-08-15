فيديو: انفجار ضخم في مصنع كيماويات اسرائيلي

قالت مصادر اعلامية عبرية ان عناصر الحماية المدنية في اسرائيل سيطرت على على الحريق في مصنع رمات هشارون الذي اندلع في اعقاب انفجار عنيف وقالت انه لا تسرب لأي مواد خطيرة، وسيتم التحقيق في سبب حدوث الانفجار

واصيب شخص واحد على الاقل في الحريق الذي اندلع في المصنع كيماويات

وقالت مصادر ان انه وردت تقارير عن حادثة غير عادية حيث سمع دوي انفجار في مصنع عسكري في رمات هشارون.

وان الانفجار أحدث حريقا وسمع صداه على بعد أكثر من 10 كيلومترات وطلبت السلطات من السكان في رمات هشارون إغلاق النوافذ خوفًا من تسرب المواد الخطرة

#انفجار ضخم في المنطقة الصناعية في رمات هشارون شمال تل ابيب.



الانفجار أحدث حريقا وسمع صداه على بعد أكثر من 10 كيلومترات.. هناك خسائر بشرية ومادية ..



فيديو من محيط الانفجار في منطقة رمات هشارون 🔥. pic.twitter.com/aWbRuuEzN2 — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) August 14, 2023

انفجاری مهیب در شمال تل‌آویو و در منطقه‌ی رمات هشارون رخ داده است.

برخی منابع گفته‌اند که انفجار در یکی از تأسیسات ساخت تجهیزات نظامی وابسته به وزارت جنگ رژیم صهیونیستی رخ داده است.

پ.ن: انتقام جنین، دمشق و شاهچراغ را یک‌جا بستان. آمین. 🙏🏽📿#مرگ_بر_اسرائیل #تل_أبیب #اسرائیل pic.twitter.com/gdCwSj3qFK — ⛰️Παρνασσός⁦Z🇵🇸 (@Parnassus1871) August 15, 2023