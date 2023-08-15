فيديو: انفجار ضخم في مصنع كيماويات اسرائيلي

قالت مصادر اعلامية عبرية ان عناصر الحماية المدنية في اسرائيل سيطرت على على الحريق في مصنع رمات هشارون الذي اندلع في اعقاب انفجار عنيف وقالت انه لا تسرب لأي مواد خطيرة، وسيتم التحقيق في سبب حدوث الانفجار
واصيب شخص واحد على الاقل في الحريق الذي اندلع في المصنع كيماويات
وقالت مصادر ان انه وردت تقارير عن حادثة غير عادية حيث سمع دوي انفجار في مصنع عسكري في رمات هشارون.
وان الانفجار أحدث حريقا وسمع صداه على بعد أكثر من 10 كيلومترات وطلبت السلطات من السكان في رمات هشارون إغلاق النوافذ خوفًا من تسرب المواد الخطرة