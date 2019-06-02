فيديو: انقطاع التيار الكهربائي يربك الجنوب السعودي

اربك انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في الجنوب السعودي حركة المواطنين مما اسفر عنه حدوث ازدحام كبير في الطرقات الى جانب التتجمهر امام محطات الوقود
وانقطعت الكهرباء عن أغلب أحياء خميس مشيط وجازان ونجران، مساء السبت، مما دفع المواطنين للاسراع الى اجهزة الصراف الالي للبنوك في المناطق التي لم ينقطع عنها التيار وقال معلقون ان اهالي المدن الجنوبية افطروا على الشموع
هذا المساء ليس أهالي محايل فقط من يفطرون على ضوء الشموع ..!— احمد صوره (@ahmadsoorh) ١ يونيو ٢٠١٩
بل أهالي الجنوب وتهامة عسير كافّة
إنقطاع التيار الكهربائي المصاحب للأمطار أصبح كارثي وبشكل مستفز ..
بإسم كل المواطنين في الجنوب نطالب بالتعويض والإعتذار وإيجاد الحلول
ف الصبر إنتهى @ALKAHRABA pic.twitter.com/x4SKUklYuZ
ونشر نشطاء فيديوهات للزحام الشديد وتراكم المركبات أمام محطات الوقود والصرافات الآلية وافادت السلطات بان الامر متعلق بسوء الاحوال الجوية ولا يتعلق بغارات او صواريخ من طرف الحوثيين
وسائل إعلام سعودية: انقطاع التيار الكهربائي في مناطق نجران وجازان وعسير جنوب السعودية منذ ساعات— مباشر نيوز (@mobashernewss) ٢ يونيو ٢٠١٩
.#السعودية pic.twitter.com/MPSc5IzRcK
سبب انقطاع التيار 😂 #نجران pic.twitter.com/oET1gP2E4L— حمد الشريف (@4DHJORF4oDf5Xou) ٢ يونيو ٢٠١٩
🔴 *عاجل :*— صحيفة أركان الإلكترونية (@arkan_news_ksa) ١ يونيو ٢٠١٩
*الكهرباء لمواطني المنطقة الجنوبية يحتمل انقطاع التيار الكهربائي لمدة ست ٦ ساعات ابتداء من فجر يوم الأحد*
* نعتذر منكم*
*فنحن نعمل من أجلكم * pic.twitter.com/W7dFe93SRv
تسبب انقطاع التيار الكهربائي بمحافظة #خميس_مشيط في توقف بعض الإشارات والخدمات الآلية، وكذلك إغلاق الكثير من المحالّ ومحطات البنزين مما تسبب في معاناة السكان وطالبي الخدمات. pic.twitter.com/0SZwnGttxt— أخبار خميس مشيط (@khamisnews) ١ يونيو ٢٠١٩
وانتشر ابناء منطقة جازان الى اشارات المرور التي تعطلت محاولين تنظيم حركة مرور السيارات
#جازان_الان— رمزي ابراهيم (@ramzi05311r) ١ يونيو ٢٠١٩
كهذا انتم يا ابناء جازان..
ابناء جازان ينظمون سير عند انقطاع التيار الكهربائي ..ربي يسعدكم ويوفقكم جميعا.♥️ pic.twitter.com/UFO4YTP2NL
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