فيديو: انقطاع التيار الكهربائي يربك الجنوب السعودي

منشور 02 حزيران / يونيو 2019 - 01:35
نشر نشطاء فيديوهات للزحام الشديد  وتراكم المركبات أمام محطات الوقود
نشر نشطاء فيديوهات للزحام الشديد  وتراكم المركبات أمام محطات الوقود

اربك انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في الجنوب السعودي حركة المواطنين مما اسفر عنه حدوث ازدحام كبير في الطرقات الى جانب التتجمهر امام محطات الوقود

وانقطعت الكهرباء عن أغلب أحياء خميس مشيط وجازان ونجران، مساء السبت، مما دفع المواطنين للاسراع الى اجهزة الصراف الالي للبنوك في المناطق التي لم ينقطع عنها التيار وقال معلقون ان اهالي المدن الجنوبية افطروا على الشموع 

ونشر نشطاء فيديوهات للزحام الشديد  وتراكم المركبات أمام محطات الوقود والصرافات الآلية وافادت السلطات بان الامر متعلق بسوء الاحوال الجوية ولا يتعلق بغارات او صواريخ من طرف الحوثيين 

وانتشر ابناء منطقة جازان الى اشارات المرور التي تعطلت محاولين تنظيم حركة مرور السيارات 

 


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