فيديو: انقطاع التيار الكهربائي يربك الجنوب السعودي

اربك انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في الجنوب السعودي حركة المواطنين مما اسفر عنه حدوث ازدحام كبير في الطرقات الى جانب التتجمهر امام محطات الوقود

وانقطعت الكهرباء عن أغلب أحياء خميس مشيط وجازان ونجران، مساء السبت، مما دفع المواطنين للاسراع الى اجهزة الصراف الالي للبنوك في المناطق التي لم ينقطع عنها التيار وقال معلقون ان اهالي المدن الجنوبية افطروا على الشموع

هذا المساء ليس أهالي محايل فقط من يفطرون على ضوء الشموع ..!

بل أهالي الجنوب وتهامة عسير كافّة

إنقطاع التيار الكهربائي المصاحب للأمطار أصبح كارثي وبشكل مستفز ..

بإسم كل المواطنين في الجنوب نطالب بالتعويض والإعتذار وإيجاد الحلول

ف الصبر إنتهى @ALKAHRABA pic.twitter.com/x4SKUklYuZ — احمد صوره (@ahmadsoorh) ١ يونيو ٢٠١٩

ونشر نشطاء فيديوهات للزحام الشديد وتراكم المركبات أمام محطات الوقود والصرافات الآلية وافادت السلطات بان الامر متعلق بسوء الاحوال الجوية ولا يتعلق بغارات او صواريخ من طرف الحوثيين

وسائل إعلام سعودية: انقطاع التيار الكهربائي في مناطق نجران وجازان وعسير جنوب السعودية منذ ساعات

.#السعودية pic.twitter.com/MPSc5IzRcK — مباشر نيوز (@mobashernewss) ٢ يونيو ٢٠١٩

🔴 *عاجل :*



*الكهرباء لمواطني المنطقة الجنوبية يحتمل انقطاع التيار الكهربائي لمدة ست ٦ ساعات ابتداء من فجر يوم الأحد*

* نعتذر منكم*

*فنحن نعمل من أجلكم * pic.twitter.com/W7dFe93SRv — صحيفة أركان الإلكترونية (@arkan_news_ksa) ١ يونيو ٢٠١٩

تسبب انقطاع التيار الكهربائي بمحافظة #خميس_مشيط في توقف بعض الإشارات والخدمات الآلية، وكذلك إغلاق الكثير من المحالّ ومحطات البنزين مما تسبب في معاناة السكان وطالبي الخدمات. pic.twitter.com/0SZwnGttxt — أخبار خميس مشيط (@khamisnews) ١ يونيو ٢٠١٩

وانتشر ابناء منطقة جازان الى اشارات المرور التي تعطلت محاولين تنظيم حركة مرور السيارات