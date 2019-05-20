فيديو: ايران تتنفس الصعداء.. الحرب الاقتصادية ملعبها

يبدو ان ايران قد تنفست الصعداء بعد ان افضى الرئيس الاميركي دونالد ترامب بما لديه من خطط نحو الملالي.

طهران التي اعتادت على الحصار الاقتصادي وتدبير نفطها الذي يعد شريان اقتصادها الابهر بطرقها الخاصة قد عادت لتظهر بصورة المتحدي والقوي في معركة ان لم تخرج عن اطار الحصار فانها ستكون محسومة لصالحها ورافدة لآلتها الاعلامية المروج للمبادئ والقيم والمقاومة والممانعة التي تعتاش عليها.وفي اول رد على تصريحات الرئيس الاميركي قال وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، أن "الإرهاب الاقتصادي والتهديد بالإبادة الجماعية لن يقضي على إيران".

وأوضح ظريف أن ترامب "يأمل في تحقيق ما فشل فيه الإسكندر المقدوني وجنكيز خان وغيرهم عبر تحريضات الفريق ب" (مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.) .

وقال: "الایرانیون ظلوا صامدين لألف عام فیما الغاصبون ذهبوا". وأنهى تغريدته بوسم: "لا تهدد الإيرانيين أبدا وأظهر الاحترام، سيجدي نفعًا!".

مناورات عسكرية

بالتزامن مع ذلك أجرت سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية، مناورات عسكرية في بحر العرب، ونفذت عمليات عسكرية وأخرى تحاكي حالة حرب لتحسين العمليات التكتيكية. واعلنت البحرية الأمريكية أن سفنًا حربية أميركية، أبرزها حاملة الطائرات الهجومية أبراهام لنكولن شاركت في المناورات.

ونشرت الولايات المتحدة؛ مؤخرًا سفنًا حربية في بحر العرب بهدف ردع التهديد الإيراني، الذي ترى فيه خطرًا على قواتها في المنطقة، فيما وصفت طهران التحركات العسكرية الأميركية بالحرب النفسية أو السيكولوجية”.

وتضاعف التوتر، في الأيام الأخيرة، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.