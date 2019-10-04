فيديو: بطاقة صفراء للاعب سعودي بسبب سيدة في المدرجات

قام حكم مباراة الوحدة وضمك ضمن منافسات دوري كأس الأمیر محمد بن سلمان للمحترفین الخميس، بإشهار بطاقة صفراء بعد موقف غريب من أحد لاعبي فريق الوحدة تجاه سيدة من الجماهير.

وقد قام محترف نادي الوحدة “أنسیلمو” بركل الكرة تجاه الجماھیر لتستقر عند سیدة كانت ضمن الجماھیر الحاضرة للمباراة؛ ليقدم اللاعب اعتذاره ويبدي أسفه على الفور.

ولم يمنع ذلك الاعتذار حكم المبارة من إشهار البطاقة الصفراء؛ إذ لم یكن ھناك أي سبب وجیه لتصرف اللاعب؛ حیث كانت الكرة خارج الملعب عندما ركلھا اللاعب.