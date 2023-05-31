فيديو بطولي لشاب جزائري ينقذ امرأة من الغرق في بلجيكا

أنقذ شاب جزائري يدعى ندير امرأة من الغرق في نهر الميز في قصة بطولية وثقها مقطع فيديو راج عبر وسائل الإعلام البلجيكية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وحصد مقطع الفيديو إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحقق مشاهدات عالية وتعليقات إيجابية تحكي عن بطولة هذا الشاب وعطائه اللا متناهي في تلبية ومساندة الفتاة الغريقة .



🇧🇪 FLASH - Un jeune #Algérien en situation irrégulière, Nadir, n'a pas hésité à se jeter à l'eau pour sauver la vie d'une personne âgée de la noyade, à #Liège.



Il a maintenu la victime hors de l'eau jusqu'à l'arrivée des secours 👏. pic.twitter.com/8CQtcOsY8A — Tajmaât (@Tajmaat_Service) May 27, 2023



وأشارت صحف بلجيكية إن ندير رأى سيدة تسقط في النهر حيث سارع إلى إنقاذها وإبقائها على قيد الحياة إلى حين وصول رجال الإنقاذ إليها ومن ثم نقلها إلى المشفى وتلاقي الإجراءات الطبية اللازمة.

وأفادت صحيفة النهار الجزائرية نقلا عن وسائل إعلام بلجيكية، قولها إن ندير قفز عدة أمتار وشرع في إبقاء الفتاة الغريقة على السطح حتى وصول المساعدة إليها.

ووصلت مرتبات الدفاع المدني إلى موقع الحادثة بعد فترة وجيزة وقاموا بإخراج الشخصين من الماء وتقديم الإسعافات الأولية لهم.