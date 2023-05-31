فيديو بطولي لشاب جزائري ينقذ امرأة من الغرق في بلجيكا

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أنقذ شاب جزائري يدعى ندير امرأة من الغرق في نهر الميز في قصة بطولية وثقها مقطع فيديو راج عبر وسائل الإعلام البلجيكية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وحصد مقطع الفيديو إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحقق مشاهدات عالية وتعليقات إيجابية تحكي عن بطولة هذا الشاب وعطائه اللا متناهي في تلبية ومساندة الفتاة الغريقة .
وأشارت صحف بلجيكية إن ندير رأى سيدة تسقط في النهر حيث سارع إلى إنقاذها وإبقائها على قيد الحياة إلى حين وصول رجال الإنقاذ إليها ومن ثم نقلها إلى المشفى وتلاقي الإجراءات الطبية اللازمة.
وأفادت صحيفة النهار الجزائرية نقلا عن وسائل إعلام بلجيكية، قولها إن ندير قفز عدة أمتار وشرع في إبقاء الفتاة الغريقة على السطح حتى وصول المساعدة إليها.
ووصلت مرتبات الدفاع المدني إلى موقع الحادثة بعد فترة وجيزة وقاموا بإخراج الشخصين من الماء وتقديم الإسعافات الأولية لهم.