فيديو: بكاء نواب اوربا على فراق زملاءهم الانجليز

شهدت جلسة البرلمان الأوروبي لحظات مؤثرة، الأربعاء، بعد مصادقة أغلبية أعضائه على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد “بريكست”.

وحسم التصويت بشكل نهائي خروج نواب بريطانيا من البرلمان، ليقف بعدها النواب، مرددين أغنية من الفولكلور الأسكتلندي، تحتفي كلماتها بأيام الرفقة الماضية.

ورفع نواب العلمين البريطاني والأوروبي، فيما التقطت الكاميرات لحظات مؤثرة وبكاء عدد من الأعضاء.

وخلال نقاش قبل التصويت قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مخاطبة البريطانيين: “سنحبكم دائما وسنكون دائما قريبين منكم وسنفتقدكم”.

وكان زعيم حزب “بريكست” البريطاني الشعبوي، نيجل فاراج، قد قال في كلمته الأخيرة تحت قبة المجلس، إن “الشعبوية تزداد شعبية”، معربا عن السعادة إزاء خروج بلاده من الاتحاد، ونيلها حرية في رسم سياساتها الخاصة.

"That's it, it's all over, finished"



Brexit Party delegation wave union flags and cheer at the end of Nigel Farage's speech, prompting a rebuke, as MEPs prepare to say goodbye to UK colleagueshttps://t.co/Jcb11gA4u7 pic.twitter.com/mLoj4ILxVp — BBC News (UK) (@BBCNews) January 29, 2020

ولوح “فاراج” وزملاؤه بأعلام صغيرة لبريطانيا، معتبرا أن الاتحاد لطالما أراد حظرها.

وأثار كلام الزعيم الشعبوي استياء بقية الأعضاء، وظهر ذلك في نبرة “فون دير لاين”، التي قالت، مخاطبة فاراج ورفاقه: “أرجو الجلوس ووضع الأعلام جانبا، أو أخذها معكم إن كنتم ستغادرون الآن”.