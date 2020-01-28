فيديو: تحطم طائرة ايرانية قبل اقلاعها

اظهر فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة ايرانية يبدو انها فقدت توازنها اثناء محاولتها الاقلاع

الركاب وفق المفيديو المرفق قفزوا مع اطفالهم ونساءهم من ابواب الطوارء فيما كانت الطائرة محطمة تماما

ناشر الفيديو سخر من الحكومة الايرانية وعلق : ليس لديكم قطع غيار او طائرات وتريدون محاربة اميركا؟