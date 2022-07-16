فيديو: تحطيم باب الحمام على الاعلامية ريف عقيل في قناة الجديد

اضطر اعلاميو وموظفي قناة الجديد اللبناية الى كسر باب حمام السيدات في القناة لاخراج الاعلامية ريف عقيل التي علقت في الداخل اثناء قيامها بتعديل مكياجها

ونشر المُراسل في قناة "الجديد" نعيم برجاوي، مقطع فيديو عبر حسابه على "يوتيوب"، يوثق "بلبلة" طريفة شهدتها قناة "الجديد"، يوم الجمعة الماضي



وبحسب الفيديو، فإنّ الاعلامية في القناة ريف عقيل، سُجنت داخل غرفة في الحمام مُخصصة لـ"المكياج"، وذلك بعدما أقفل الباب عليها عن طريق الخطأ.



وبعد محاولاتٍ عديدة لفتحه، آثر زملاء عقيل خلع الباب، وذلك تحت إشراف عددٍ من المُدراء هناك، وقد جرى توثيق ما حصل بالصوت والصورة.

واجتمع الاعلاميون في القناة امام الباب يتشاورون بالبحث عن طرق اخراج زميلتهم الحبيسة التي افرج عنها بعد جهود مضنية والتي يبدو انها لم تكن لوحدها في الحمام

ولفت برجاوي في الفيديو إلى أنّ المُصادفة هي أنّ الحادثة حصلت قبل دقائق قليلة من إطلالة عقيل عبر موجز إخباري للمرّة الأولى على شاشة القناة، منذ بدء عملها فيها.