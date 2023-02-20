فيديو: تراجع مياه البحر المتوسط وتحذيرات من تسونامي

اطلق المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، تحذيرات الى دول حوض البحر الابيض المتوسط من وقوع موجات تسونامي في عدة دول في أعقاب زلزال الذي ضرب تركيا بقوة 6.4 درجة.

غرد المركز الأورومتوسطي على تويتر، امس الإثنين، محذرا على وجه الخصوص 4 دول من "موجات تسونامي تضرب تركيا وإيطاليا وفرنسا واليونان والبرتغال”.

وعلى الرغم من تاكيدات إدارة الكوارث والطوارئ التركية عدم وجود مؤشرات حقيقية للتسونامي، الا انها دعت المواطنين بـ”الابتعاد عن الساحل كإجراء وقائي ضد مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر حتى 50 سم”.

وقتل 3 اشخاص في هزتين ارضيتين قويتين ضربتا انطاكية ، بقوة 6.4 درجات و 5.8 على مقياس ريختر مركزها ولاية هاتاي

مما ادى الى خلق حالة من الرعب والذعر بين الاهالي والسكان، واسفرت عن انقطاع كامل للتيار الكهربائي الذين مازالو يعيشون كابوس الاثنين الاسود والزلزال الذي وقع يوم 6 من الشهر الجاري

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