فيديو: تصريف الامطار بمصارف بناها الانجليز والكويتيون يتنقلون بالقوارب

لجأ الكويتيوون للتنقل بين المناطق والطرقات لاستخدام القوارب

ناقش البرلمان الكويتي طلب نيابي بشأن تداعيات وآثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد في الأيام القليلة الماضية وخطط الجهات الحكومية حيال آثار الأمطار المتوقع هطولها

ولجأ الكويتيوون للتنقل بين المناطق والطرقات لاستخدام القوارب

وزير الإشغال حسام الرومي يستعرض جهود الحكومة في مواجهة تداعيات الامطار ، ويبين أن وزارة الدفاع قامت بعمل سواتر لمنع المياه من الوصول للمناطق السكنية مما قام الدفاع المدني بتوفير مضخات لسحب المياه المتوقعة وأعلن أنه سيتم إغلاق نفق المنقف اذا تجاوز منسوب المياه ٣٠ ملي

واوصى البرلمان الى إحالة المخالفات إلى النيابة ، تشكيل لجنة تحقيق في تداعيات وأضرار الأمطار الغزيرة من 3 أعضاء ، إظهار نتائج التحقيقات خلال شهر ، تعويض المتضررين من دون تأخير ،وضع خارطة للسيول وتجمعات المياه ومراعاتها مستقبلا ،تكريم الفرق العاملة ،تكريم أسرة الشهيد ⁧أحمد الفضلي⁩