فيديو جديد يوثق لحظات كارثة قارب المهاجرين في اليونان

تداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو يُظهر اللحظات الأخيرة للقارب غير النظامي الذي كان يقل المهاجرين والذي غرق قبالة ساحل اليونان، مما أسفر عن وفاة 81 شخصًا على الأقل.

في الفيديو، يظهر القارب وهو مكتظ بالركاب ويحاول الملاحة عبر الأمواج، ثم يتوقف في الدقائق الأخيرة قبل أن يغرق.

وفي وقت سابق، تم العثور على ثلاث جثث أخرى بالقرب من حطام قارب الصيد الذي كان يحمل مئات المهاجرين والذي غرق يوم الأربعاء الماضي قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، مما يرفع عدد الوفيات إلى 81 شخصًا، حسب ما أعلن خفر السواحل اليونانية.

ووفقًا للبيان الصادر عن خفر السواحل فقد تم العثور على الجثث الثلاث في المنطقة التي غرق فيها قارب المهاجرين غير النظاميين قبالة ساحل اليونان، حيث تم انتشالها ونقلها إلى ميناء كالاماتا جنوبي اليونان، وقد تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 104 أشخاص حتى الآن وانتشال 81 جثة.

يوم الأربعاء الماضي، تم انتشال 78 جثة من البحر بعد انقلاب قارب الصيد المتهالك الذي كان يحمل عددًا زائدًا من المهاجرين في المياه الدولية، حيث وقع الحادث قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، على بعد 47 ميلاً بحريًا (87 كيلومترًا) من بيلوس في البحر الأيوني، وفقًا للتقرير الرسمي، وتم إنقاذ 100 شخص ونقلهم إلى ميناء كالاماتا جنوبي اليونان لتلقي العناية اللازمة.