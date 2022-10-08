فيديو: جماعة اوكرانية فجرت جسر القرم وبوتين يوعز بتشكيل لجنة

سيرت السلطات الروسية ممرا بريا الى جزيرة القرم، فيما اعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن تشكيل لجنة تحيق وسط تاكيدات بتورط عصابات اوكرانية في العملية وقد اعتبرت موسكو العملية اعلان مرحلة جديدة من الحرب

بوتين يامر بتشكيل لجنة بشان جسر القرم

اصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات بتشكيل لجنة حكومية إثر وقوع الحادث على جسر القرم، لمعرفة أسباب ما حدث وإزالة آثاره في أسرع وقت ممكن، وتم تم تفجير شاحنة على جسر القرم حوالي الساعة السادسة صباح السبت ، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر، حيث تم إغلاق جسر القرممما سيؤدي الى حرمان الجزيرة من المواد الغذائية والمنتجات النفطية، ومرافق تخزين النفط الاستراتيجية في الوقت الذي اكدت مؤسكو انها ممتلئة

وتم إنشاء ممر بري عبر مناطق جديدة في إشارة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وجمهورية دونيتسك التي انضمت إلى روسيا قبل أيام. وأفادت وزارة النقل الروسية باستئناف تشغيل خط العبارة الذي يربط مدينة كيرتش في القرم بإقليم كراسنودار، مضيفة أن أول مركبة قد تحركت استعدادا للتحميل، وهناك ثلاثة عبارات أخرى تستعد للانطلاق.

تفجير جسر القرم الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم حدث كبير هائل له ما بعده ؟ pic.twitter.com/8XJJnE2F0W — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) October 8, 2022

جماعة ارهابية اوكرانية فجرت جسرالقرم

وكان أوليغ موروزوف عضو مجلس الدوما الروسي قد اكد إن الجانب الأوكراني يتحدث منذ فترة بعيدة عن استهداف جسر القرم، وهذا العمل الإرهابي ضده ليس مجرد تحد، بل إعلان حرب بلا قواعد.

وأضاف : "يجري تنفيذ حرب إرهابية غير مقنعة ضدنا. والهجوم الإرهابي على جسر القرم الذي تم الإعلان عنه منذ فترة طويلة، لم يعد مجرد تحد، بل هو إعلان حرب بلا قواعد". وقال: "إذا بقينا صامتين ولم نرد بالشكل الكافي، فستتضاعف هذه الهجمات لاحقا".

كما اعلن رئيس برلمان جمهورية القرم فلاديمير كونستانتينوف، إن جسر القرم تعرض لأضرار بسبب "المخربين الأوكرانيين".

وأضاف كونستانتينوف: "تمكن المخربون الأوكرانيون من الوصول بأيديهم الملطخة بالدماء إلى جسر القرم. لديهم الآن شيء يفخرون به: طوال 23 عاما من إدارتهم للقرم، لم يتمكنوا من بناء أي شيء يستحق الاهتمام في شبه الجزيرة، لكنهم تمكنوا من إلحاق الضرر بالجسر الروسي".

هكذا يبدوا جسر القرم الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم بعد استهدافه بسيارة مفخخة والخبراء يعتبرون العملية ضربة فى قلب روسيا ؟فماذا سيفعل بوتن ؟ pic.twitter.com/o0mqVvUrcp — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) October 8, 2022

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