فيديو جنسي اسرائيلي يطيح بـ محرم إنجه من سباق الرئاسة التركية

انسحب المرشح محرم إنجه قبل 3 أيام فقط من انطلاق سباق الانتخابات التركية التي انتهت جولتها الاولى مساء الاحد بعدم فوز مطلق لاي من المتنافسين الرئيسيين ، وقد خضع محرم إنجه لضغوطات كبيرة وفق تصريحاته وزعم ان ثمة تزوير في مقاطع وصور جنسية تم تداولها له كانت جزءا من اسباب انسحابه

إلا أن إنجه، الذي خسر أمام أردوغان عام 2018، قال انه تعرض لضغوط كبيرة واتهمته المعارضة بانه كان سببا في تقسيم اصواتها وتشتيتها وهذا سيفيد رئيس البلاد المرشح الابرز رجب طيب أردوغان الذي تطمح المعارضة للاطاحة به.

فضيحة تعرض محرم إنجه لهجومات واسعة في تركيا

وقال محرم إنجه في مؤتمر اعلان انسحابه من السباق الرئاسي ان الصور التي تحمل طابع جنسي وتم تداولها مزيفه، وقال ان الافلام كذلك ليست حقيقية، وان افلام الفيديو ما هي الا افلام اسرائيلية تم تركيب وجهه ودبلجة الصوت على انه يشارك في الفلم الجنسي وقال: "اتهامات باطلة، ومقاطع مصورة مزيفة، لقد استخدموا مقطعا من موقع جنسي إسرائيلي وأضافوا وجهي إليه".

وقال انه تعرض لمحاولات اغتيال سياسية، وتشويه سمعة، من دون الكشف عن الجهة التي قامت بهذه العملية الدعائية، لكنه كما هاجم النظام القائم ، لم يستثن المعارضة الموعومةواكد أنه لا يرغب في أن يوجه إليه التأنيب في حال خسارة الانتخابات.

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المرشح الذي سينافس الرئيس اردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات كمال كيليتشدار أوغلو، لم يفوت المناسبة ليهاجم روسيا ويتهمها بانها من يقف وراء فبركة الفيديو الجنسي لـ محرم انجة كتب بتغريدة على حسابه في تويتر"أيها الأصدقاء الروس الأعزّاء، أنتم تقفون وراء عمليّات المونتاج والمؤامرات والتزوير والتسجيلات التي كُشِفت في هذا البلد".

وظهر رئيس حزب "الوطن" محرم إنجه في صور له برفقة نساء أو جالسًا خلف مقود سيّارة فاخرة.