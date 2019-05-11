فيديو: حادثة تحرش تهز السعودية والاجهزة الامنية تستنفر للقبض على الفاعل

تتفاعل قضية التحرش في البقالة التي شهدتها العربية السعودية وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي جيث وجَّه النائب العام، الشيخ سعود المعجب، بالقبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو داخل إحدى البقَّالات التجارية في الدمام.

واكد بيان صادر عن النيابة العامة انه تم رصد مقطع فيديو لشخص يتحرش بفتاة أثناء تسوقها بأحد المحلات التجارية عن طريق الالتصاق بها عنوة، حيث أصدر النائب العام توجيهه بسرعة القبض على المتحرش، بعد التثبت من المقطع وكونه المعني بالسلوك الصادر محل التجريم طبقا لنظام مكافحة جريمة التحرش، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائيةوقال زوج المواطنة الضحية لموقع صحيفة عاجل المحلية أن الواقعة حدثت في إحدى البقَّالات في الدمام، يوم الأربعاء الماضي، الموافق الثالث من شهر رمضان، وتحديدًا عند الساعة «10:30» مساءً، ووثَّقتها كاميرات المراقبة في البقالة، مشيرًا إلى أنه تقدَّم ببلاغ إلى الجهات الأمنية، التي بدأت تحرياتها للتوصل للمتحرش.

أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، قيام شاب بالتحرُّش بامرأة داخل "سوبر ماركت" بحي عبدالله فواد بمدينة الدمام؛ حيث يظهر المقطع قيام الشاب بملامسة أجزاءٍ حسّاسة من جسدها في أثناء مرورها من أمامه.

وتأتي الحادثة؛ بالتزامن مع حادثة مماثلة شهدتها المنطقة الشرقية، وهي واقعة «متحرش القصيبي»، الذي تحرش بفتاة بينما كانت داخل مركبتها، ونجحت شرطة المنطقة في القبض عليه، بعد أن حاول تغيير ملامح وجهه بحلق ذقنه.