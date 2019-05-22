فيديو: حرق سيارة لسيدة سعودية

احترقت سيارة لسيدة سعودية في حادث على ما يبدو متعمد وفق تأكيدها فيما تخوفت وسائل اعلام من "حاقدين" على دخول المرأة عصر قيادة السيارات في السعودية

ووقع الحدث في منطقة المدينة المنورة وأكدت السيدة صاحبة السيارة أن الحريق متعمد من دون ان تحدد الجهة التي تقف وراء هذا الفعل او اذا تلقت تهديدات سابقا او السبب لذلك

أظهر ذلك مقطع فيديو للسيدة وهي توثق وتبكي بحرقة بعد اشعال النار في سيارتها (دودج تشالنجر)، مناشدة الجهات المعنية بالقبض على مرتكب الجريمة.

وسمحت السلطات السعودية للنساء بقيادة السيارة بعد موجه احتجاج نسائية في البلاد وتضامن في الخارج معهن الا ان معارضين لذلك ما زالو يجاهرون بموقفهم