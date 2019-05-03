فيديو: حريق في حارة اليهود بالقاهرة

اسيب اكثر من 60 شخصا في حريق شب يوم امس الجمعة في سوق بشارع اليهود في العاصمة القاهرة.

وفيما توجهت 20 سيارة اسعاف الى المكان ، اعلنت وزارة الصحة المصرية ان الحريق اندلع بمخزن بالدور الأرضي بعقار مكون من أربعة طوابق، بشارع اليهود في منطقة الأزهر بمحافظة القاهرة" وحسب توجيهات وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفيات ومراكز الحروق في محيط منطقة الأزهر

وحسب الوزارة فان غالبية المصابين تعرضوا للاختناق وغادروا مراكز العلاج فيما تبقى حالتان، واحدة تعاني من حروق من الدرجة الأولى 10%، والأخرى اشتباه بكسور".