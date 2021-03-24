فيديو: حريق كبير بمجمع تجاري في السعودية

شب حريق هائل في مستودع تجاري لمخلفات ونفايات تحوي إطارات في منطقة الدمام شرق السعودية حيث هرعت كوادر الدفاع المدني والاسعاف الى المكان وكافحت للتعامل معه حيث لم تقع اصابات

وذكرت قناة "الإخبارية" الرسمية أن الحريق وقع في منطقة غرب الدمام في موقع للورش الصناعية الكبيرة، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني باشرت حماية الأرواح والمناطق المجاورة، فيما تصاعد دخان أسود كثيف.



ورجح تقرير بثته القناة أن يكون الحريق ناتجا عن عملية تدوير بطريقة غير سليمة حيث تم الحرق بشكل غير نظامي، مما خلف عبئا على الجهاز المدني في عملية الإخماد، وأوضحت "الإخبارية" أن موقع الحريق يبعد مسافة 3 كيلومترات عن الأحياء السكنية.