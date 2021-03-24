فيديو: حريق كبير بمجمع تجاري في السعودية

شب حريق هائل في مستودع تجاري لمخلفات ونفايات تحوي إطارات في منطقة الدمام شرق السعودية حيث هرعت كوادر الدفاع المدني والاسعاف الى المكان وكافحت للتعامل معه حيث لم تقع اصابات
🎥#فيديو| #عكاظ ترصد تصاعد الأدخنة بعد نشوب حريق في مخلفات ونفايات تحوي إطارات بأحد احياء #الدمام .. والدفاع المدني يباشر.— عكاظ (@OKAZ_online) March 24, 2021
تصوير : محمد الشهراني @mffaa1 #ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظ #Corona https://t.co/hiZirp74eV pic.twitter.com/60zjtYlKJL
وذكرت قناة "الإخبارية" الرسمية أن الحريق وقع في منطقة غرب الدمام في موقع للورش الصناعية الكبيرة، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني باشرت حماية الأرواح والمناطق المجاورة، فيما تصاعد دخان أسود كثيف.
اندلاع حريق في أحد المستودعات التجارية— بندر العويمري (@bandar__W) March 24, 2021
بـ #الدمام ولا إصابات.
#حريق_الدمام pic.twitter.com/mj7SI4aQZF
ورجح تقرير بثته القناة أن يكون الحريق ناتجا عن عملية تدوير بطريقة غير سليمة حيث تم الحرق بشكل غير نظامي، مما خلف عبئا على الجهاز المدني في عملية الإخماد، وأوضحت "الإخبارية" أن موقع الحريق يبعد مسافة 3 كيلومترات عن الأحياء السكنية.