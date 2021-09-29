فيديو: حريق كبير في سلسلة مطاعم في الاسكندرية

اندلع حريق كبير صباح اليوم الأربعاء، بـ 4 مطاعم بمجمع "ميراج" بمنطقة جليم على كورنيش الإسكندرية حيث هرعت سيارات الاطفاء والاسعارف الى المكان

وقالت مصادر اعلامية مصرية انه لا وجود للاصابات حتى اللحظة وان الخسائر مقتصرة على الماديات فقط وقد توجه ضباط قسم شرطة الرمل وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، ولا تزال قوات الحماية المدنية تحاول السيطرة على الحريق ومنع انتقالها إلى باقي المطاعم المجاورة على كورنيش البحر.

وامتدت النيران لعدد من مطاعم مجمع ميراج السياحي بكورنيش البحر عند منطقة جليم، وهي"لاتينو- ليبانيرو- ستار باي- سي چل" فيما لم يتم تحديد الخسائر حتى الآن.

وأغلقت الإدارة العامة للمرور، حارة من طريق الكورنيش في الاتجاه المؤدي إلى محطة الرمل، لتسهيل وصول سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحريق.