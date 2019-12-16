فيديو خلع العباءة يستفز السعوديين والامن يبحث عن المروجين

أصدرت النيابة العامة السعودية، مساء الأحد، أمرا برفع دعوى جزائية عامة ضد متورطين في تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثار استياء بالمملكة.

ويظهر في مقطع الفيديو شابا يدخل على فتاة في غرفة، ويقوم بنزع عباءتها وهو يردد "زمن العباءة قد ولى وهذا زمن الترفيه"، الأمر الذي وصفه مغردون بأنه إساءة متعمدة للسعودية عبر ربط نزع الحشمة بالترفيه.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه "بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه مساسا بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها، وتصوير ذلك وإنتاجه وتخزينه وإرساله عبر وسائل التقنية الحديثة، أصدرت النيابة العامة أمرها، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، بتحريك دعوى جزائية عامة ضده".

#حاسبوا_المسيء_للعبايه



انتشر مقطع لشخص يطلب من فتاة خلع العباءة بحجة أن الزمن زمن الترفيه، حيث وصف المغردون المقطع بأنه يهدف إلى تعمد الإساءة للسعودية عبر ربط نزع الحشمة بالترفيه، ومطالبات بمحاسبتهم. pic.twitter.com/f8u71n90Da — وش السالفة..؟؟ (@WAlsalfah) December 15, 2019

وأشار المسؤول إلى أن هذه الدعوى تستند إلى المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، مؤكدا أنه تمت مباشرة إجراءات الاستدلال بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، للقبض على المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

هذا المقطع لمبتعثه سعودية اسمها #رفعه_القحطاني وهي تطلع على المنصة في حفل تكريم بالجامعةوهي محتفظه بهويتها كما لو كانت في بلدها فنالت احترام الحاضرين.

الرجال لم ينظروا اليها و النساء سلموا عليها بحرارة(التحرر لا يعني خلع العباءة التحرر وعي وادراك ومضمون)

pic.twitter.com/usu6xfqeb6 — علي مانع آل عقيل 🍃 (@Ali_m_aqeel) December 8, 2019

وأفاد المصدر بأن النيابة العامة في هذا الصدد تتابع كل ما ينطوي على المساس بالقيم الدينية والآداب العامة، ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

#حاسبوا_المسيء_للعبايه



ظهور مقطع لشخص يحرض إحدى السيدات على خلع العباءة، والمغردون يصفونه بالمجاهر بالمعصية وأن فعله مخالف للذوق العام، ويطالبون بمحاسبته. pic.twitter.com/PBIRdb64TV — وش سالفة الهاشتاق؟ (@what_tag) December 15, 2019

وأثار مقطع فيديو نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي غضب سعوديين، حيث يظهر فيه شاب يدخل على فتاة في غرفة، قبل أن يقوم بنزع عباءتها وهو يردد "زمن العباءة قد ولى" وأن هذا الزمن هو زمن الترفيه، ثم يقوم بتقبيل يدها.