فيديو خيانة زوجية يطيح مسؤولا كبيرا في اتحاد الكرة المصري

كشف نجم كرة القدم المصري السابق أحمد حسن الخميس، عن إقالة مسؤول كبير في اتحاد الكرة على خلفية فضيحة اتهامه بجريمة "زنا" مع زوجة لاعب مغمور تم توثيقها كاملة عبر الفيديو.

وكتب أحمد حسن الاربعاء "رسميًا - اتحاد الكرة يقيل المسئول المتورط في الواقعة الغير اخلاقية"، وذلك بعد نحو شهر من تفجر الفضيحة التي هزت اتحاد الكرة.

وتداولت مواقع تواصل اجتماعي محضر بلاغ تقدم به اللاعب المغمور عبر محامية الى النائب العام، ويتهم فيه زوجته والمسؤول في اتحاد الكرة بارتكاب جريمة الزنا.

وارفق المحامي أحمد مهران البلاغ بفلاشة كميبوتر تحتوي تسجيل فيديو للواقعة مدته 43 دقيقة.

واكد مهران ان الفييديو يثبت وانقعة التهمة الموجهة الى المسؤول الذي يشغل رئيسا لاحدى اهم لجان الاتحاد.

خالد كامل بيقولوا pic.twitter.com/AgonQb9XH5 — ما تخدلك واحدة؟ (@SoyAyat) November 24, 2022

وبحسب بلاغ الشكوى، فقد عثر الزوج على الفلاشة بالصدفة، والتي تبين من مقطع الفيديو الذي تضمنته ان جريمة الزنا وقعت داخل شقة في حي الأزبكية في القاهرة.