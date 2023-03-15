فيديو رئيس الجزائر في حالة سكر شديد مفبرك

البوابه - حصد فيديو مفبرك حرص ناشروه على إظهار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون في حالة سكر وهو يتكلم ببطء شديد أمام طاولة تعج بالمشروبات الكحولية على آلاف المتابعات والمشاركات والتعليقات.

وأشارت خدمة تقصي الحقائق أن الفيديو المتداول والمتعلق بالرئيس الجزائري في الحقيقة فيديو مفبرك ومركب وغير حقيقي ولا يمت للواقع بصله.

وأظهر التمحيص والبحث أن الفيديو المفبرك مقتطع من لقاء إعلامي دوري يجريه الرئيس الجزائري مع ممثلي الصحافة الوطنية، حيث قام التلفزيون الجزائري ووسائل إعلام محلية أخرى ببث الفيديو الحقيقي والكامل بتاريخ في 24 فبراير الماضي.

ويلاحظ عند مقارنة الفيديو الأصلي بالمتداول ملاحظة التطابق في حركة اليدين قبل أن يضع الرئيس الجزائري يده اليُمنى على رأسه ابتداء من الدقيقة الـ37 وفقا لصحيفة فرانس برس.