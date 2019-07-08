فيديو: رئيس مدغشقر وتشجيع جنوني لمنتخب بلاده

احتل رئيس مدغشقر أندريه راغوليناز مساحة واسعة من تغريدات وتعليقات المتابعين لكأس افريقيا لكرة القدم التي تجري احداثها في مصر

رئيس دولة #مدغشقر.. وعضو لجنة الشباب بمجلس نواب مصر.. 🤔 pic.twitter.com/8hbYmkMbdl — ✪ Ahmed Shalabi ™ (@AhmedSha1abi) ٨ يوليو ٢٠١٩

وساند الرئيس المدغشقي فريق بلاده بكل جوارحه خلال الفوز بركلات الترجيح 4-2 على الكونغو الديمقراطية عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما.ووقف راغولينار داخل المقصورة الرئيسية يهتف لمنتخب بلاده ويسانده مثل أي مواطن ويحزن عندما اهتزت شباك الفريق مرتين وابدى الرئيس احتفالا بشكل جنوني

راغولينار نجل روغر إيف راغولينا، الذي كان عقيدًا في الجيش، ويحمل جنسية فرنسية بجانب جنسيته الأساسية وفي عام 1987 حصل راغوليناز على بطولة الكاراتيه الوطنية حين كان عمره 13 عامًا.

وعند بلوغه 35 عامًا شغل منصب رئيس السلطة الانتقالية العليا في مدغشقر قبل عشر سنوات، ليصبح بذلك أصغر رئيس في تاريخ مدغشقر.

رئيس #مدغشقر بيشجع منتخبه من غير قفص زجاجي زي بلح #مصر ل عندنا pic.twitter.com/JvhohGz3ew — Basma Tarek (@BasmaTa74798823) ٧ يوليو ٢٠١٩

وقد واصلت مدغشقر مسيرتها الخيالية في كأس الأمم الافريقية ببلوغ دور الثمانية في مشاركتها الأولى بالبطولة حيث فاجأت الجميع بالفوز على نيجيريا لتتصدر مجموعتها ثم حققت مفاجأة أخرى بالفوز على الكونغو الديمقراطية الفائزة باللقب مرتين بعد إهدار مارسيل تيسراند ويانيك بولاسي ركلتي ترجيح لتصعد لمواجهة تونس أو غانا.