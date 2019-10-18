فيديو: ردة فعل امير قطر عندما شاهد والده في الملعب

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، عند رؤية والده حمد بن خليفة آل ثاني.

وأثارت ردة فعل أمير قطر عند رؤية والده تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عمد تميم إلى تقبيل يد والده الذي كان جالسا لحضور المباراة النهائية لكرة الطائرة الشاطئية في العاصمة الدوحة، بحسب "سي إن إن".