فيديو: ردة فعل طفلة سورية تسمع الاذان لاول مرة

نشر موقع اورينت السوري على صفحته على اليوتيوب فيديو لطفلة سورية قادمة من السويد اثناء تواجدها في المملكة العربية السعودية حيث سجل احد اقاربها ردة فعلها الغريبة وهي تستمع للاذان لاول مرة في حياتها

وحاولت الطفلة نتالي اسكات شخص اخر بقربها ليتسنى لها الانصات الى الاذان، وقالت له "بدي اسمع" وعبرت عن رضاها عن جمال صوت المؤذن "صوته حلو"

واخبرها الشخص المقابل لها ان هذا الاذان لصلاة العشاء فردت بانها لا تعرف ماذا يقول المؤذن ولماذا يؤذن ، وقالت انها تستمع للاذان لاول مرة ، حيث انه غير موجود عندهم في السويد حيث تقيم

وفي نهاية المقطع ابدت الطفلة رغبتها في اداء الصلاة

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