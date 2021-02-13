فيديو: زلزال يهز فوكوشيما اليابانية بقوة 7.1 درجة

هز زلزال هنيف مدينة فوكوشيما حيث بلغت شدته المبدئية 7.1 درجة وفق ما افادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية مساء اليوم السبت بأن

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال بلغت قوته المبدئية 7.1 درجة ووقع قبالة ساحل شرق اليابان.

وأضافت الوكالة أن مركز الزلزال كان قبالة ساحل منطقة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترا.

أكدت أنه لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

ووقع الزلزال في الساعة 11.08 مساء بالتوقيت المحلي (14.08 بتوقيت غرينتش) وهز المباني في العاصمة طوكيو.

Major #earthquake (#地震) shakes off East Coast of Honshu, Japan 8 min ago. Map of eyewitnesses' felt reports: pic.twitter.com/vqrbxMqt6C — EMSC (@LastQuake) February 13, 2021

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