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فيديو- سائق "مخمور" يعتدي بالضرب على شرطي سير بالاردن

فيديو- سائق "مخمور" يعتدي بالضرب على شرطي سير بالاردن
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