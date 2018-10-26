لقطة من الفيديو

اظهر مقطع فيديو متداول على الانترنت سائق مركبة وهو يهاجم شرطي سير وينهال عليه ضربا بعصا في احد شوارع مدينة العقبة جنوب الاردن.

ونقلت صحيفة "الغد" الجمعة، عن مصدر أمني اردني قوله ان الحادثة وقعت الخميس، وان رجال الامن تمكنوا من اعتقال السائق الذي تبين انه كان مخمورا.

واوضح المصدر انه "اثناء قيام احد رقباء السير بوظيفته الرسمية في مدينة العقبة واثناء تعامله مع احدى المركبات المعيقة لحركة السير قام سائق تلك المركبة بسبه وشتمه والاعتداء عليه بواسطة عصا كانت بحوزته".

واضاف "تمكن رقيب السير من السيطرة عليه وضبطه وتسليمه لاحدى دوريات النجدة وجرى اصطحابه للمركز الأمني"

وبحسب المصدر فقد "تبين انه من ذوي الاسبقيات ومتناول للمشروبات الكحولية، فيما واسعف رقيب السير للمستشفى وتبين وجود كسر في يده وما زال قيد العلاج".

وتابع انه "جرى توديع المعتدي للمدعي العام الذي قرر توقيفه في احد مراكز الاصلاح والتاهيل عن تهمة الايذاء البليغ والاعتداء ومقاومة الموظفين اثناء وظيفتهم الرسمية والذم والقدح والتحقير والسكر المقرون بالشغب".