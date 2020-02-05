فيديو: سعودية تحلق شعرها في صالون للرجال

القت الشرطة السعودية القبض على عمال في أحد محلات الحلاقة، عقب قيامهم بالحلاقة لفتاة، بعد تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. ونجح رجال الأمن في تحديد الموقع، وإيقاف العاملين للتحقيق معهم، ومن ثم إحالتهم لجهات الاختصاص.

#محلات_حلاقه_مختلطه



لا تعليق لي الا مرحبا بكم في الجاهليه !! pic.twitter.com/bZc70sjshz — سلطاان (34) (@alsultan5011) February 4, 2020

وكان شاب نشر مقطع فيديو زعم فيه أنه فوجئ بسيدة تجلس إلى جواره في أحد صوالين الحلاقة، دون أن يحدد المنطقة، أو اسم المحل، وهو ما أثار ردود فعل متباينة في وسائل التواصل، كون تلك المحلات خصصت للحلاقة الرجالية،

بنات في محلات الحلاقة الرجالية !!

هذه ليست حرية ولا انفتاح، هذه دشارة وصياعة وسربته

آخر زمان صار عندنا .. #محلات_حلاقه_مختلطه pic.twitter.com/JvRGxfjEzY — معالي الربراري (@Mrbrary) February 4, 2020

وطالبوا بإيقاف مثل هذه التصرفات التي تخدش الحياء وتخالف الذوق العام. يذكر أن الأمانات لم تصدر أي قرار حول السماح للسيدات بالحلاقة في الصوالين المخصصة للرجال بحسب صحيفة “عكاظ”.



من جانبه أوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة محافظة جدة، محمد البقمي، حقيقة ما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي حول السماح للنساء بارتياد صوالين الحلاقة الخاصة بالرجال.

وأكد البقمي أن الأمانة لم تصدر أي قرار بهذا الشأن، لافتاً إلى أنها لا تملك كذلك صلاحية إصدار مثل هذا القرار.