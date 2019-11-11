فيديو: سعودية فاتنة تبيع العسل تجذب رواد وسائل التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لإحدى البائعات السعوديات بجدة وتدعى “سديم ” ، وهي ترتدي بنطال جينز وبلوزة ضيقة.
وأظهر الفيديو البائعة ، وهي تتحدث مع شخص مصري ، وتشرح له أقسام المحل ، والمنتجات التي يقدمها ، وكان من بينها الشوكولاته وكذلك العسل الذي كان سعر الكيلو منه 600 ريال .
وسأل موثق الفيديو الفتاة حول جودة العسل ، فالت له طبعاً أصلي و 10 آلاف اللي يثبت إنه مو أصلي .
وفي نهاية الفيديو وصفت الفتاة للشخص الذي كان يصور الفيديو موقع المحل في حي السامر في الشارع العام بالمنار .
#ادعمو_بنتكم_اسيا— ٱڷفُــ♔ــآرسًسً (@Alfares31e) November 11, 2019
الي يبي عسل اصلي يروح يشتري منها👇🏻😎😅 pic.twitter.com/HDBCJrkJVQ
© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)