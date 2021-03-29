فيديو: بعد تعويم السفينة الجانحة متى ستعبر السفن الاخرى؟

اطلقت سفن مصرية ابواقها عاليا بعد النجاح في تحرير دفة السفينة الجانحة 30 درجة، بالرغم من استمرارها إغلاق هذا الممر المائي.

السفن المنتظرة

أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن عبور السفن المنتظرة عند مداخل القناة سيستغرق "ثلاثة أيام ونصف تقريبا" بعد تعويم حاملة الحاويات البنمية الجانحة في المجرى الملاحي الدولي منذ أسبوع.

وقال ربيع في تصريحات لقناة "صدى البلد" المحلية إن "العمل في القناة سيستمر على مدار 24 ساعة" عقب تعويم السفينة الجانحة ويتوقع أن يستغرق عبور السفن المنتظرة عند مداخل الممر المائي "ثلاثة أيام ونصف تقريبا" بعد ذلك.

وتوقع أن تتم عملية تعويم السفينة بالكامل عند "استئناف مناورات الشد والقطر في الساعة الحادية عشرة والنصف بالتوقيت المحلي (09،30 تغ)"، موضحا أن حركة المد تبلغ أقصاها في هذا التوقيت فيرتفع منسوب المياه في القناة.

وكان رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، قد أعلن أن العمل مستمر 24 ساعة لتعويم السفينة الجانحة في القناة، وأن 10 قاطرات وجرافتين تعمل بنظام الشد والدفع لتحرير السفينة. وقال: "في الوقت الحالي المد عال..ونستغل هذه الفترة في القطر والدفع بالجرافات".

تحرير دفة السفينة 30 درجة

وأضاف: "تمكنا من تحرير دفة السفينة، وهي الآن تتحرك بـ30 درجة يمينا ومثلها يسارا، والرفاس يعمل الآن، كل هذه الأشياء لم تكن تتحرك، وإن شاء الله تستمر الجرافات في عملها، إذ تمكنت من خلق مستوى للمياه تحت الرفاسات والدفة".

وتابع: "جنوح السفينة جاء نتيجة عدة أخطاء مع بعضها، وأن السفينة أخذت اتجاها خاطئا".

وأوضح ربيع أن "السفينة طولها 400 متر وعرض القناة 250 متر في هذا المكان، وهنا وارد احتمال وقوع الخطأ، والسبب الأساسي من الممكن أن يكون الريح أو خطأ بشرى أو خطأ فني..التحقيق هو الذي سيكشف ذلك".

🌇 #مشاريع_مصر🇪🇬|

نجاح مناورات شد السفينة البنمية الجانحة "إيفر جيفن" وتعويمها بقناة السويس اليوم الاثنين.

وجاري أعمال تأمين السفينة من قِبل هيئة قناة السويس قبل إستئناف حركة فتح الملاحة بالقناة. pic.twitter.com/obLGuaia02 — مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) March 29, 2021

اعادة تعويم إيفر جيفن

وقد أعلنت شركة "إنتش كيب" لخدمات الشحن عبر حسابها على "تويتر"، أن سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن" التي علقت في قناة السويس أعيد تعويمها اليوم الاثنين ويجري تأمينها.

وأظهر موقع تتبع حركة السفن العالمية VesselFinder استجابة السفينة Ever Given الجانحة في قناة السويس لمناورات الشد.

ولأول مرة منذ جنوحها الثلاثاء الماضي، أظهر الموقع نجاح مناورات الشد التي شاركت فيها 10 قاطرات، ما أدى إلى استقامة السفينة في المجرى الملاحي.

مشاركة 10 قاطرات

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر شحن، أنه تمت إعادة تعويم السفينة الجانحة بشكل شبه كامل، وأن السفينة ستخضع لفحص أولي قبل إبحارها.

وفي وقت سابق فجر اليوم الاثنين، أعلنت هيئة قناة السويس، بدء مناورات الشد لتعويم السفينة الجانحة بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.

🚨The Ever Given is floating🚨pic.twitter.com/GNzlzaom8q — Evan Hill (@evanchill) March 29, 2021

0