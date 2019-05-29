فيديو: سودانيون يوقفون طائرة سعودية على مدرج مطار الخرطوم

اوقف محتجون سعوديون تحرك طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية مما اسفر عن تاخر وصولها الى هدفها في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وقالت الخطوط السعودية ان رحلة الطائرة رقم (sv464) بمطار بورت سودان، اصطدمت بدخول مجموعة من الأفراد بطريقة غير نظامية، محاولين إعاقة الحركة بالمطار، ما أدى إلى تأخر إقلاع الرحلة قرابة الساعتين”.

وأكدت “الخطوط السعودية”، أنه بالتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة، أهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة في جميع المطارات.

وكانت الخطوط الجوية المصرية قد اوقفت رحلاتها الى المطار السوداني لعدة ساعات قبل ان تعلن استئنافها مجددا