فيديو سيطرة الحوثيين على مدينة في جنوب السعودية "مفبرك"

اكدت وسائل اعلام سعودية ان تسجيل فيديو انتشر اخيرا على الانترنت ويظهر استيلاء الحوثيين على مدينة قرب الحدود اليمنية في جنوب المملكة "مفبرك" من قبل حركة الحوثي.

ويظهر التسجيل ما قيل انه قصف الحوثيين واستيلاءهم على مناطق في مدينة الخوبة جنوبي السعودية، وكذلك هروب جمع من الناس، ويسمع فيه صوت رجل يستنجد بالسلطات السعودية، ويؤكد أن الحوثيين “سيطروا” على مناطق بالخوبة.

ونقل موقع "سبق" عن مصادر لم يحددها قولها ان التتسجيل "مفبرك، ولم يتم تسجيله داخل الأراضي السعودية على الإطلاق بل كان في دولة مجاورة، كما أن الأوضاع في الخوبة والحدود آمنة ولم يتمكن الحوثي من الاقتراب منها".

وأوضحت المصادر أن "مقطع الفيديو تم تصويره بإحدى الدول المجاورة في عام ٢٠١٤ م أثناء تفريق عناصر خارجة عن القانون، وقامت قوات مكافحة الشغب بتفريق المتظاهرين".

واشارت ذات المصادر الى أنه تمت في السابق "فبركة المقطع من الميليشيا الحوثية عام ٢٠١٧م ووضعت عليه صوتًا، وأعيد تداوله هذه الأيام من قِبل خلايا تابعة لقطر".

كما نفى العميد عبده عبد الله مجلي، متحدث القوات المسلحة اليمنية، لصحف سعودية، صحة تقدم الحوثيين ودخولهم الخوبة، موضحا أن “الضربات الجوية التي تنفذها القوات المسلحة على صعدة أدت إلى ارتباك في صفوف الحوثيين، الأمر الذي دفعهم إلى بث شائعات عبر أذرعهم الإعلامية بأن عملياتهم العسكرية وصلت إلى الحدود اليمنية مع السعودية”.