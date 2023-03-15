سيول تجرف 4 أطفال أمام والدهم في السعودية (فيديو)

البوابه - جرفت سيول شهدتها محافظة صبيا بمنطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية 4 أطفال، مما أسفر عن في وفاة اثنين من الأطفال وفقدان طفلين آخرين حيث جرى كل ذلك أمام أعين والدهم.

وكان والد الأطفال الأربعة الذين كانوا برفقته داخل المركبة التي غرقت وهم بداخلها، حيث استطاع الأب النجاة بينما جرفت السيول أبناءه بحسب قناة الإخبارية السعودية، فيما تواصل أجهزة الدفاع المدني البحث عن طفلتين مفقودتين.

وأظهر تسجيل مصور السيول وهي تغمر المنطقة أثناء مرور السيارة قبل أن تغرق وبداخلها الأسرة المنكوبة في حادثة متكررة وسط معاناة مستمرة منذ أكثر من 15 عاما حيث يطالب الأهالي بتوفير طريق آمن يتمكنوا من خلاله الوصول لمنازلهم في القرية حين جريان السيول.

وتعد مدينة جيزان العاصمة الإدارية لمنطقة جازان في أقصى الجنوب الغربي للمملكة السعودية كما تقع جازان غربا على ساحل البحر الأحمر ويوجد فيها مقر الإمارة وميناء جازان كما يوجد فيها مطار الملك عبد الله الإقليمي.

شاهد.. لحظة غرق سيارة بداخلها 4 أطفال ووالدهم في سيول صبيا بجازان https://t.co/jM3mSJw1hxpic.twitter.com/3niYe3n8NE — صحيفة المرصد (@marsdnews24) March 14, 2023



