فيديو.. شاب مصري يهدد بالانتحار من أعلى برج للاتصالات

تسلق شاب برج الاتصالات مهددا بإلقاء نفسه والانتحار.

وشهدت مدينة الجمالية صعود شخص أعلى برج محمول والتهديد بالانتحار، وذلك بعد أيام من حدوث واقعة مماثلة.

وطالب الشاب قوات الأمن بالإفراج عن شقيقه حماده، عقب إلقاء القبض عليه بتهمة حيازة مواد مخدرة.

كما طلبت رئاسة مركز ومدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية في مصر، من مسؤولي الاتصالات بإزالة برج للاتصالات في وسط المدينة بعدما أصبح قبلة لأي شخص يهدد بالانتحار لتحقيق مطالبه.

وأكد محمد السعيد عطا الله نائب رئيس المدينة، أن البرج أصبح يمثل خطرا وسيتم التواصل مع مسؤولي الاتصالات لإزالته بشكل كامل.

وأضاف في تصريحات لـ"القاهرة 24" أنه عقب الواقعة الأولى، تم إزالة السلم الخاص بالبرج، لكن الشاب الثاني تسلق الحديد وصعد لأعلى، وعلى الفور تم التعامل معه وإقناعه بالنزول، بعدما تم إخراج شقيقه من المحبس واقتيادهما معا للقسم.

وأكد عطا الله أنه سيتم وضع سلك شائك حول البرج صباح يوم الثلاثاء، لمنع أي شخص من تسلقه، حتى اتخاذ إجراءات إزالته نهائيا.

وكانت مدينة الجمالية، شهدت صعود شاب يدعى أحمد أحمد صابر سليمان، 39 سنة عاطل عن العمل، مهددا بالانتحار لمروره بأزمة مالية.

وأشار موقع "القاهرة 24" إلى أن محافظ الدقهلية قرر صرف مبلغ 1000 جنيه إعانة مالية عاجلة، و300 جنيه شهريا لمدة 6 أشهر من التضامن الاجتماعي، وعمل كشك ليعمل به وتسجيله على برنامج تكافل وكرامة، وإعفاء أبنائه من المصروفات الدراسية.

كما تقرر بحث إضافة زوجته على بطاقة التموين الخاصة به، وتقديم الكشف والعلاج المجاني له وأسرته بمستشفى الجمالية في حالة أي إصابة أو مرض.